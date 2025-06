At Fate's End è la nuova e affascinante avventura 2D degli autori di Spiritfarer, su Game Pass

In questa situazione si innesta la storia di Shan, la quale si ritrova a dover affrontare la propria famiglia per ristabilire l'ordine in questo mondo sconvolto dal conflitto generale.

La premessa è molto particolare: in At Fate's End, infatti, ci ritroviamo a " combattere contro coloro che amiamo ", all'interno di un affascinante mondo fantastico fratturato da conflitti tra persone vicine, che dilaniano le relazioni e portano a scontri continui.

Altra sorpresa giunta dall'Xbox Games Showcase 2025 è stata At Fate's End , un nuovo action adventure in 2D da parte di Thunder Lotus Games, autori anche di Spiritfarer , con cui questa nuova produzione sembra condividere un po' lo stile grafico e anche alcuni elementi delle atmosfere e dei toni utilizzati.

Una storia drammatica e affascinante

"Impugna la leggendaria Spada Divina Aesus nei panni di Shan, la giovane e abile erede del clan Hemlock. Esplora un lussureggiante mondo fantasy creato a mano. Sconfiggi le malvagie creature del regno in combattimento. Risolvi intricati enigmi narrativi, scopri dolorose verità e affina le tue abilità e conoscenze con la lama per affrontare i tuoi fratelli, da cui non sei più amico, in intensi duelli emozionanti e, infine, decidere il destino della tua famiglia", si legge nella descrizione ufficiale.

Ambientato in un lussureggiante mondo fantasy lacerato da conflitti familiari, At Fate's End mette i giocatori nei panni di Shan, una principessa impetuosa che brandisce la Spada Divina Aesus.

Per rivendicare il suo diritto di nascita, Shan deve affrontare i suoi fratelli, da cui si è allontanata, in duelli emotivamente intensi, dove il combattimento non avviene solo con la spada, ma anche con il dialogo, l'intuizione psicologica e la conoscenza duramente conquistata di una storia condivisa.

At Fate's End rappresenta un nuovo passo creativo per Thunder Lotus. Mentre Spiritfarer invitava i giocatori a dire addio, At Fate's End li sfida ad affrontare ciò che è rimasto inespresso e a lottare per la comprensione tra le macerie di una famiglia distrutta.