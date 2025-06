Spine, provato il gioco di Gun Fu che unisce Batman e John Wick

Ci sono giochi che sembrano divertenti da giocare anche solo guardando i trailer. Spine, il nuovo action game di Nekki in sviluppo per PC e console, è uno di questi: spettacolare da vedere, stiloso e con coreografie marziali elaboratissime. Una lettera d'amore ai film d'azione di Gun Fu, di quelli dove scene di kung fu alla Jackie Chan si mescolano a pistolettate e sparatorie che diventano quasi una danza mortale.

Il pugno e la pistola

Spine ci catapulta in un mondo cyberpunk dove la protagonista, Redline, è un'artista di strada, abile nelle arti marziali e dotata di una tecnologia sperimentale che le permette di controllare le armi con la mente. Chiaramente vuole essere un gioco tamarro, che non si prende troppo sul serio e che parte da una semplice idea: combinare il combattimento corpo a corpo ispirato alle arti marziali con sparatorie acrobatiche alla Matrix, in modo da far sentire il giocatore potente come Neo.

Lo Spine è l'innesto cibernetico che dà a Redline le sue abilità nel gioco

Per gli sviluppatori di Nekki è il progetto più ambizioso realizzato finora: la cosa più simile a cui avevano lavorato prima è la serie Shadow Fight, fatta di giochi mobile con valori produttivi decisamente più contenuti, ma che dimostravano già una certa fissazione del team verso la coreografia dei combattimenti e la cura, in primis, delle animazioni.

La premessa narrativa è vista e rivista: siamo in un futuro prossimo dove corporazioni corrotte controllano la società, e Redline si trova coinvolta in una cospirazione di una di queste. Parte così una caccia all'uomo tra i palazzi, i tetti e le strade di una città dall'estetica tecnofuturista che strizza l'occhio a classici come Ghost in the Shell, pur restando per ora abbastanza anonimo.

Un bar losco e pieno di scagnozzi pronti ad attaccare la protagonista: un cliché nei film d'azione che non mancherà in Spine

Almeno nella demo, non si ha mai l'impressione che il suo aspetto sfrutti appieno l'ispirazione alla street art e la passione per i graffiti di Redline, se non per qualche schermata di caricamento e per sporadici tag qua e là nei livelli. Lo spine, ovvero l'innesto futuristico che amplifica la sua forza e le conferisce le sue abilità, sarà anche il compagno senziente che Redline avrà appresso durante l'avventura, anche se l'impressione è che si limiterà tutto a qualche siparietto e interazione nelle scene d'intermezzo.