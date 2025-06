Digimon Story: Time Stranger, abbiamo provato il gioco più ambizioso della serie

Non che l'asticella fosse particolarmente alta, va detto. In quasi trent'anni di storia, l'IP di Digimon non ha mai prodotto un videogioco davvero eccellente, nonostante titoli rispettabili come Digimon Survive e Cyber Sleuth abbiano dimostrato che il potenziale c'è. Ed è proprio con queste aspettative che abbiamo affrontato la demo di Time Stranger alla Summer Game Fest , cercando di capire se finalmente i mostri digitali di Bandai Namco siano pronti a fare quel salto di qualità che molti fan vorrebbero vedere da tempo.

Otto anni. Tanto è durato lo sviluppo di Digimon Story: Time Stranger , un lasso di tempo che ha trasformato quello che doveva essere un seguito più vicino ai due Cyber Sleuth per PlayStation Vita in qualcosa di molto diverso. Annunciato nel 2017 e rinviato più volte, il progetto ha saltato un'intera generazione di console e approderà finalmente il 3 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Un'odissea creativa che, secondo il producer Ryosuke Hara, ha permesso di realizzare "il gioco di Digimon più grande e ambizioso di sempre", con contenuti e valori produttivi che dovrebbero essere una spanna sopra i capitoli precedenti.

La demo cominciava dopo un'oretta dall'inizio dell'avventura, con la protagonista che, assieme a Inori e al suo partner Aegiomon lasciano Shinjuku e arrivano per la prima volta a Iliad, un mondo digitale dove forse il telefono non prende, ma in compenso ci sono tantissimi Digimon che vivono per i fatti loro. Il mondo di Iliad è però molto diverso da quello visto in Cyber Sleuth, abbandonando l'estetica cyberpunk in favore di un'ambientazione più vibrante, rigogliosa e fantasy. Non sarà comunque l'unico scenario esplorabile, visto che nel corso dell'avventura il gruppo dovrà fare avanti e indietro tra il mondo digitale e la Tokyo reale.

"Il tema centrale di tutti i Digimon è il legame tra mostri digitali e umani", spiega Hara. "Per questo titolo abbiamo implementato molti elementi diversi per amplificare questo concetto fondamentale, dedicando molto tempo alla costruzione della storia". Ed effettivamente, già dai primi minuti della demo si percepisce come il team abbia voluto puntare tutto sulla componente narrativa, con un'enfasi particolare sui rapporti interpersonali tra i protagonisti.

Durante l'esplorazione è possibile scansionare e reclutare nuovi mostri, oltre a gestire le digi-evoluzioni del proprio team in base a specifici requisiti da soddisfare. Per poter attraversare rapidamente il villaggio si può anche salire in sella ad alcuni Digimon più grandi: nella demo si poteva montare su Garurumon, ma gli sviluppatori assicurano che ce ne saranno anche tanti altri. L'enfasi è sul "tanti", perché se all'inizio si potrà scegliere tra solo tre Digimon (Gomanon, Patamon e DemiDevimon), nel corso dell'avventura si potranno ottenere oltre 450 creature diverse da collezionare e usare in battaglia, un record per la sotto-serie Digimon Story. A tal proposito gli sviluppatori ci hanno fatto presente come la propria collezione possa contenerne fino a 999.

Combattimenti familiari, forse troppo

Il cuore della demo - e presumibilmente dell'intero gioco - sono tuttavia le battaglie a turni, che abbiamo potuto testare sia contro Digimon più deboli sia contro un boss più impegnativo. Il sistema riprende il classico triangolo "sasso-carta-forbice" basato sui tipi: Digimon di tipo Vaccino come Angemon e Greymon sono più potenti rispetto a quelli di tipo Virus, che a loro volta sono più efficaci su Digimon di tipo Dati, come Patamon e Pumpkinmon. A questi si aggiungono elementi come ghiaccio e metallo per dare un filo di varietà in più.

Aegiomon è simpatico e allegro, ma in combattimento sa picchiare come un fabbro

Ciascun mostro può imparare attacchi di diverso tipo, quindi la strategia suggerita dagli sviluppatori è anche quella più semplice: ogni volta che si combatte con un nuovo Digimon, quello che bisogna fare è sperimentare un po' tutte le tecniche nel proprio arsenale per vedere qual è efficace e quale no, scambiando i Digimon in battaglia con quelli in panchina nel caso in cui dovessero essere in svantaggio.

Purtroppo non sembra un sistema particolarmente profondo o tattico e la dimostrazione l'abbiamo avuta nella battaglia contro Parrotmon: visto che questo boss è di tipo Vaccino, l'unica accortezza strategica era quella di sostituire ExVeemon (di tipo Virus) con Tankmon (Dati); per il resto si trattava di testare tutte le abilità per capire quali fossero le più potenti e di continuare a usarle a ripetizione, ancora e ancora, fino alla sconfitta del nemico.

Parrotmon è un boss molto resistente, ma abbastanza facile da affrontare

Ogni tanto abbiamo usato qualche cura e qualche buff per i compagni di squadra, ma in generale è stato un combattimento facile, allungato solo dall'esagerata quantità di punti salute avversari. Per ora non è chiaro se più avanti ci saranno nemici e boss più elaborati, con debolezze meno ovvie o che richiedono approcci diversi.