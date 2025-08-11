0

Digimon Story: Time Stranger presenta il DigiRide in un trailer, con cavalcature di terra, mare e volanti

Digimon Story: Time Stranger permetterà di cavalcare decine di Digimon differenti grazie alla funzione DigiRide, protagonista di un trailer dedicato.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/08/2025
Il giocatore in sella a un Garurumon
Bandai Namco e gli sviluppatori di Media.Vision hanno pubblicato un nuovo trailer di Digimon Story: Time Stranger, interamente dedicato al DigiRide, la nuova meccanica che introduce le cavalcature digitali.

Nel nuovo capitolo della serie sarà possibile cavalcare i propri Digimon per esplorare liberamente le ambientazioni. Questa funzione garantisce una maggiore mobilità, permettendo di risparmiare tempo durante gli spostamenti e di accedere ad aree altrimenti irraggiungibili.

Esploriamo il mondo digitale in groppa ai nostri Digimon preferiti

Come mostrato nel trailer, il team di Media.Vision ha lavorato per offrire una vasta gamma di cavalcature: dai Digimon quadrupedi come Garurumon e Ikkakumon, alla moto di Beelzemon e il carrarmato di Tankmon, fino al volo nei cieli e all'esplorazione dei fondali marini con Whamon. Va precisato che non tutti gli oltre 450 Digimon presenti nel gioco saranno cavalcabili, ma la varietà disponibile sembra comunque più che soddisfacente.

Ricordiamo che Digimon Story: Time Stranger sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam a partire dal 3 ottobre. Se il trailer non vi è bastato, poche settimane fa è stato pubblicato anche un video dedicato alle mosse speciali dei Digimon presenti nel gioco.

