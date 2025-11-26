Digimon Story: Time Stranger deve far capire qual è la differenza con Pokémon, dice il produttore

Le parole del produttore di Digimon Story: Time Stranger

Hara ha spiegato che le comparazioni tra le due serie sono naturali, ma spera che Digimon Story: Time Stranger (che ricordiamo è già disponibile dallo scorso mese) riesca a mostrare in che modo Digimon sia diverso e unico rispetto a Pokémon.

Spiega che Pokémon e Digimon hanno i propri punti di forza unici e seguono idee diverse. Digimon Story: Time Stranger è un ottimo modo per capire in che modo Digimon è diverso dai giochi di Game Freak, soprattutto per i nuovi fan e grazie al fatto che il protagonista sia un agente segreto che non sa cosa sono i Digimon e quindi nel corso dell'avventura li scopre e comprende in che modo si inseriscono nel mondo digitale.

Se volete scoprire di più su Digimon Story Time Stranger, vi lasciamo alla recensione di quello che abbiamo definito il capitolo più ambizioso della serie.