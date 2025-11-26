Cyberpunk 2077: Gang di Night City è il gioco da tavolo ambientato nell'universo del titolo CD Projekt Red ed è in maxi sconto

Se sei fan dei giochi da tavolo e di Cyberpunk 2077, questo board game fa assolutamente al caso tuo. Asmodee ha realizzato questo gioco ambientato nell'universo del titolo di CD Projekt Red che oggi, in occasione delle promo Amazon del Black Friday, viene messo in sconto del 30% e viene messo in vendita a 76,79€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Cyberpunk 2077: Gang di Night City è un gioco da tavolo pubblicato da Asmodee e disponibile in edizione italiana, questo titolo porta da 1 a 4 giocatori nel cuore di Night City, una metropoli brutale e luccicante dove ogni scelta può significare potere... o rovina.
Ulteriori dettagli sul gioco
In questa esperienza da 90-120 minuti, ogni partecipante assume il comando di una delle spietate Gang che lottano per il dominio assoluto della città. Le battaglie non si combattono solo per strada: anche il cyberspazio diventa un campo di guerra. Oltre alle fazioni rivali, infatti, i giocatori devono fare i conti con minacce come le Corporazioni, la Polizia e la NetWatch.
Per emergere, un buon leader deve cogliere al volo ogni Opportunità e sfruttare le abilità degli Edgerunner, veri specialisti del crimine high-tech. Solo chi saprà accumulare più Reputazione conquisterà il vertice del mondo criminale di Night City. Presente anche un'interessantissima modalità "Solitario". Adatto a giocatori dai 14 anni in su.