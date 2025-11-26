I "giochi gratis" di PlayStation Plus Essential di dicembre sono stati svelati, e sono più del solito

Come da tradizione, i giochi gratis del livello base di PlayStation Plus saranno pubblicati a partire dal primo martedì del mese, ovvero martedì 2 dicembre 2025, dando modo di scaricarli fino al 6 gennaio, rimanendo nella libreria degli utenti che li hanno scaricati per tempo anche successivamente, purché si mantenga attivo l'abbonamento a PS Plus.

Siamo di nuovo in quel periodo del mese, ovvero nella sua ultima settimana, e arriva come di consueto l'annuncio sui giochi "gratis" per PS4 e PS5 di PlayStation Plus Essential per dicembre , ma in questo caso sono più titoli del solito che possono essere scaricati da tutti gli abbonati a qualsiasi livello del servizio Sony.

I giochi PlayStation Plus Essential di dicembre 2025

Forse perché è il mese del Natale, ma in questo caso Sony ha voluto offrire una quantità di giochi maggiore rispetto al solito, con cinque titoli che caratterizzano il prossimo mese di PlayStation Plus Essential, scaricabili ovviamente anche da chi è abbonato a Extra o Premium.

LEGO Horizon Adventures è il particolare spin-off della serie di Guerrilla Games sviluppato da Studio Gobo secondo la classica formula dei tie-in a base LEGO, mettendo in scena una simpatica avventura.

I due riferimenti sono chiari: si tratta di immergersi nel mondo di Aloy e compagni ma in una versione tutta stile LEGO, con combattimenti ed enigmi incentrati sulla distruzione e costruzione di elementi di scenario, con azione cooperativa e un notevole umorismo.

Killing Floor 3 è la nuova evoluzione della celebre serie di sparatutto in prima persona ad ambientazione horror, che riporta in scena i combattimenti efferati visti nei primi due capitoli in maniera ancora più evoluta.

Nel gioco fino a sei giocatori possono partecipare ai massacri in modalità cooperativa contro ondate di nemici su una varietà di mappe Si tratta della fazione Nighfall, impegnata a combattere le terribili creazioni della megacorporazione Horzine, contro frenetici sciami di creature bioingegnerizzate che infestano le strade.

The Outlast Trials porta avanti lo spirito del terrificante survival horror in prima persona di Red Barrels con un capitolo ancora più inquietante e tecnologicamente avanzato, che può essere giocato da solo o con un massimo di altri tre giocatori online.

Rapiti dalla Murkoff Corporation e intrappolati all'interno della loro struttura, ci troviamo a dover completare varie sfide alquanto sadiche per cercare di guadagnarci la libertà, con la necessità di evitare i nemici, nasconderci e scappare, utilizzando anche alcuni strumenti forniti proprio dalla Murkoff.

Synduality Echo of Ada è un'aggiunta piuttosto inaspettata al catalogo Plus da parte di Bandai Namco: si tratta di un action shooter a base di mech, con un'interessante ambientazione fantascientifica.

Il gioco rappresenta l'avvio di un franchise trans-media che, oltre al titolo in questione, comporta anche a produzioni parallele come anime e altro, dunque il mondo costruito è dotato di una notevole caratterizzazione e profondità.

Synduality: Echo of Ada racconta di un mondo post-apocalittico in cui la protagonista, Ada, combatte nel ruolo di Drifter contro le creature misteriose chiamate Ender.

Neon White è considerato uno degli indie più interessanti di questi anni, in particolare per quanto riguarda la costruzione del gameplay e del mondo di gioco.

La sua struttura ibrida mette insieme l'action platform in prima persona e il puzzle, caratterizzando il tutto con un particolare stile grafico che costruisce un'ambientazione surreale. Protagonista della storia è un assassino scelto dall'inferno per dare la caccia a demoni, scontrandosi con altri cacciatori che, come noi, vogliono conquistarsi la possibilità di vivere per sempre in paradiso.