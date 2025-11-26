Varie miniserie sono tra gli show più visti su Netflix in Italia negli ultimi giorni

Netflix ha svelato le nuove classifiche per gli show e i film più visti in Italia dal 17 al 23 novembre 2025. Iniziamo subito con la Top 10 delle serie TV più apprezzate:

The Beast in Me - Mini serie Il Cuculo di Cristallo - Mini serie Mrs Playmen - Mini serie Absentia - Stagione 1 The Great - Stagione 1 Abasentia - Stagione 2 Stranger Things - Stagione 1 Ikusagami - Last Samurai Standing - Stagione 1 Stranger Things - Stagione 4 Terrazza Sentimento - Mini serie

Le locandine delle serie TV più viste su Netflix in Italia

Le novità della settimana sono The Great, che racconta una versione romanzata dell'ascesa come imperatrice di Caterina II di Russia e Absentia Stagione 2, che segue una detective scomparsa durante una indagine che riappare dopo sei anni senza memoria e finisce coinvolta in una serie di omicidi.