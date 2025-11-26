1

Varie miniserie sono tra gli show più visti su Netflix in Italia negli ultimi giorni

Netflix ha reso disponibili le classifiche dei film e delle serie TV più visti in Italia intorno a metà novembre. Vediamo cosa possiamo aspettarci.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/11/2025
Il logo di Netflix

Netflix ha svelato le nuove classifiche per gli show e i film più visti in Italia dal 17 al 23 novembre 2025. Iniziamo subito con la Top 10 delle serie TV più apprezzate:

  1. The Beast in Me - Mini serie
  2. Il Cuculo di Cristallo - Mini serie
  3. Mrs Playmen - Mini serie
  4. Absentia - Stagione 1
  5. The Great - Stagione 1
  6. Abasentia - Stagione 2
  7. Stranger Things - Stagione 1
  8. Ikusagami - Last Samurai Standing - Stagione 1
  9. Stranger Things - Stagione 4
  10. Terrazza Sentimento - Mini serie
Le locandine delle serie TV più viste su Netflix in Italia
Le locandine delle serie TV più viste su Netflix in Italia

Le novità della settimana sono The Great, che racconta una versione romanzata dell'ascesa come imperatrice di Caterina II di Russia e Absentia Stagione 2, che segue una detective scomparsa durante una indagine che riappare dopo sei anni senza memoria e finisce coinvolta in una serie di omicidi.

I film più visti in Italia su Netflix

Per quanto riguarda i lungometraggi, i più visualizzati sulla piattaforma di streaming sono:

  1. Champagne Problems
  2. Frankestein
  3. Abigail
  4. Madame Web
  5. In Your Dreams: Continua a sognare
  6. The Family Stone
  7. Buon Natal-ex
  8. Train Dreams
  9. KPop Demon Hunters
  10. Now You See Me 2
Le locandine dei film più visti in Italia su Netflix
Le locandine dei film più visti in Italia su Netflix

Tra i film ci sono invece più novità per Netflix, ovvero Champagne Problems, Abigail, In Your Dreams: Continua a sognare, The Family Stone e Train Dreams. Il vero grande successo della settimana continua però a essere KPop Demon Hunters che arriva alla 22esima settimana in Top 10.

Ricordiamo in conclusione che Netflix ora permette di giocare su TV e svela i titoli in arrivo per gli abbonati, incluso Red Dead Redemption.

