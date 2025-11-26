Varie miniserie sono tra gli show più visti su Netflix in Italia negli ultimi giorni

Netflix ha svelato le nuove classifiche per gli show e i film più visti in Italia dal 17 al 23 novembre 2025. Iniziamo subito con la Top 10 delle serie TV più apprezzate:
- The Beast in Me - Mini serie
- Il Cuculo di Cristallo - Mini serie
- Mrs Playmen - Mini serie
- Absentia - Stagione 1
- The Great - Stagione 1
- Abasentia - Stagione 2
- Stranger Things - Stagione 1
- Ikusagami - Last Samurai Standing - Stagione 1
- Stranger Things - Stagione 4
- Terrazza Sentimento - Mini serie
Le novità della settimana sono The Great, che racconta una versione romanzata dell'ascesa come imperatrice di Caterina II di Russia e Absentia Stagione 2, che segue una detective scomparsa durante una indagine che riappare dopo sei anni senza memoria e finisce coinvolta in una serie di omicidi.
I film più visti in Italia su Netflix
Per quanto riguarda i lungometraggi, i più visualizzati sulla piattaforma di streaming sono:
- Champagne Problems
- Frankestein
- Abigail
- Madame Web
- In Your Dreams: Continua a sognare
- The Family Stone
- Buon Natal-ex
- Train Dreams
- KPop Demon Hunters
- Now You See Me 2
Tra i film ci sono invece più novità per Netflix, ovvero Champagne Problems, Abigail, In Your Dreams: Continua a sognare, The Family Stone e Train Dreams. Il vero grande successo della settimana continua però a essere KPop Demon Hunters che arriva alla 22esima settimana in Top 10.
Ricordiamo in conclusione che Netflix ora permette di giocare su TV e svela i titoli in arrivo per gli abbonati, incluso Red Dead Redemption.