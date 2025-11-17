Netflix ora permette di giocare su TV e svela i titoli in arrivo per gli abbonati, incluso Red Dead Redemption

Netflix ha annunciato che da oggi gli abbonati possono giocare direttamente sulla propria TV a una selezione di titoli inclusi nell'abbonamento, utilizzando lo smartphone come controller.

Giusto in tempo per le feste, sarà possibile organizzare serate in casa con amici e parenti e divertirsi con una serie di party game. Tra questi troviamo Dead Man's Party: A Knives Out Game, un gioco d'investigazione in cui un partecipante deve risolvere un delitto indagando sugli altri, oppure cimentarsi nei mini-giochi di LEGO Party, Party Crashers: Fool Your Friends e l'immancabile Pictionary. Le parole chiave sono semplicità e immediatezza: per giocare basta una TV, un abbonamento a Netflix e uno smartphone o tablet da usare come controller.