0

Netflix ora permette di giocare su TV e svela i titoli in arrivo per gli abbonati, incluso Red Dead Redemption

Da oggi è possibile giocare ai party game del catalogo di Netflix Games direttamente su TV usando lo smartphone come controller.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/11/2025
Giocare con i giochi su TV con Netflix

Netflix ha annunciato che da oggi gli abbonati possono giocare direttamente sulla propria TV a una selezione di titoli inclusi nell'abbonamento, utilizzando lo smartphone come controller.

Giusto in tempo per le feste, sarà possibile organizzare serate in casa con amici e parenti e divertirsi con una serie di party game. Tra questi troviamo Dead Man's Party: A Knives Out Game, un gioco d'investigazione in cui un partecipante deve risolvere un delitto indagando sugli altri, oppure cimentarsi nei mini-giochi di LEGO Party, Party Crashers: Fool Your Friends e l'immancabile Pictionary. Le parole chiave sono semplicità e immediatezza: per giocare basta una TV, un abbonamento a Netflix e uno smartphone o tablet da usare come controller.

In arrivo anche nuovi giochi per mobile: da Red Dead Redemption a WWE 2K25

Oltre alla novità dei Party Games direttamente su TV, il catalogo di giochi mobile per iOS e Android riservato agli abbonati Netflix continua ad ampliarsi, con titoli disponibili senza costi aggiuntivi né pubblicità. Pochi giorni fa è stato annunciato l'arrivo di Red Dead Redemption il 2 dicembre, mentre altri giochi sono stati svelati oggi.

Tra i titoli di prossimo arrivo spicca WWE 2K25, simulatore di incontri della WWE per mobile che include 40 superstar come Roman Reigns, Trish Stratus, Undertaker e Rhea Ripley. Netflix Puzzled, invece, propone puzzle quotidiani ispirati alle serie e ai film più celebri del servizio, tra cui Stranger Things, Squid Game, Kpop Demon Hunters ed Emily in Paris.

Non ci sono solo serial killer tra le novità di successo su Netflix di inizio novembre Non ci sono solo serial killer tra le novità di successo su Netflix di inizio novembre

Vediamo i giochi disponibili da ora e in arrivo per gli abbonati a Netflix:

Netflix Party Games: i titoli giocabili direttamente su TV

  • Boogle Party - già disponibile
  • LEGO Party - già disponibile
  • Party Crashers: Fool Your Friends - già disponibile
  • Pictionary: Game Night - già disponibile
  • Tetris Time Warp - già disponibile
  • Dead Man's Party: A Knives Out Game - disponibile prossimamente

Giochi per mobile

  • LEGO DUPLO World - già disponibile
  • Barbie Color Creations - già disponibile
  • Toca Boca Hair Salon 4 - già disponibile
  • PAW Patrol Academy - disponibile prossimamente
  • WWE 2K25 - disponibile prossimamente
  • Netflix Puzzled - disponibile prossimamente
  • Red Dead Redemption - 2 dicembre
