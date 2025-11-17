Netflix ora permette di giocare su TV e svela i titoli in arrivo per gli abbonati, incluso Red Dead Redemption

Netflix ha annunciato che da oggi gli abbonati possono giocare direttamente sulla propria TV a una selezione di titoli inclusi nell'abbonamento, utilizzando lo smartphone come controller.
Giusto in tempo per le feste, sarà possibile organizzare serate in casa con amici e parenti e divertirsi con una serie di party game. Tra questi troviamo Dead Man's Party: A Knives Out Game, un gioco d'investigazione in cui un partecipante deve risolvere un delitto indagando sugli altri, oppure cimentarsi nei mini-giochi di LEGO Party, Party Crashers: Fool Your Friends e l'immancabile Pictionary. Le parole chiave sono semplicità e immediatezza: per giocare basta una TV, un abbonamento a Netflix e uno smartphone o tablet da usare come controller.
In arrivo anche nuovi giochi per mobile: da Red Dead Redemption a WWE 2K25
Oltre alla novità dei Party Games direttamente su TV, il catalogo di giochi mobile per iOS e Android riservato agli abbonati Netflix continua ad ampliarsi, con titoli disponibili senza costi aggiuntivi né pubblicità. Pochi giorni fa è stato annunciato l'arrivo di Red Dead Redemption il 2 dicembre, mentre altri giochi sono stati svelati oggi.
Tra i titoli di prossimo arrivo spicca WWE 2K25, simulatore di incontri della WWE per mobile che include 40 superstar come Roman Reigns, Trish Stratus, Undertaker e Rhea Ripley. Netflix Puzzled, invece, propone puzzle quotidiani ispirati alle serie e ai film più celebri del servizio, tra cui Stranger Things, Squid Game, Kpop Demon Hunters ed Emily in Paris.
Vediamo i giochi disponibili da ora e in arrivo per gli abbonati a Netflix:
Netflix Party Games: i titoli giocabili direttamente su TV
- Boogle Party - già disponibile
- LEGO Party - già disponibile
- Party Crashers: Fool Your Friends - già disponibile
- Pictionary: Game Night - già disponibile
- Tetris Time Warp - già disponibile
- Dead Man's Party: A Knives Out Game - disponibile prossimamente
Giochi per mobile
- LEGO DUPLO World - già disponibile
- Barbie Color Creations - già disponibile
- Toca Boca Hair Salon 4 - già disponibile
- PAW Patrol Academy - disponibile prossimamente
- WWE 2K25 - disponibile prossimamente
- Netflix Puzzled - disponibile prossimamente
- Red Dead Redemption - 2 dicembre