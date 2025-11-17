Annunciati i candidati per il premio di Gioco dell'anno 2025 dei Game Awards: scorrerà il sangue

Quest'anno i candidati al premio di gioco dell'anno dei Game Awards 2025 si faranno una competizione davvero spietata, considerando che sono tutti titoli amatissimi e di grande qualità. Scorrerà davvero del sangue, metaforicamente parlando e immaginiamo che sarà difficilissimo scegliere quale votare, per i giurati coinvolti, tra i quali noi di Multiplayer.it.
I candidati al GOTY 2025
I candidati al premio di Gioco dell'anno 2025 per i Game Awards sono:
- Clair Obscur: Expedition 33 di Sandfall Interactive, pubblicato da Kepler Interactive
- Death Stranding 2 on the Beach di Kojima Productions, pubblicato da SIE
- Donkey Kong Bananza di Nintendo
- Hades II di Supergiant Games
- Hollow Knight: Silksong di Team Cherry
- Kingdom Come: Deliverance II di Warhorse Studios, pubblicato da Deep Silver
Non vi sfuggirà che parliamo di alcuni dei titoli più chiacchierati, nonché dei maggiori successi del 2025, quantomeno sul mercato tradizionale.
Si tratta anche di titoli ben connotati: sono tutti esperienze single player, pur appartenenti a generi diversi. Nessun gioco multiplayer, quindi, né competitivo, né cooperativo.
Tra gli esclusi spiccano, tra i tanti, Split Fiction, Blue Prince, Monster Hunter Wilds e Assassin's Creed Shadows, ARC Raiders, Battlefield 6 e tanti altri ancora. Del resto una selezione andava fatta e, come logica dei TGA impone, sono stati scelti i titoli più noti.
Per il resto, vi ricordiamo che i The Game Awards 2025 saranno trasmessi in diretta la sera di giovedì 11 dicembre 2025, quindi tra poche settimane.