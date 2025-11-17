Annunciati i candidati per il premio di Gioco dell'anno 2025 dei Game Awards: scorrerà il sangue

Quest'anno i candidati al premio di gioco dell'anno dei Game Awards 2025 si faranno una competizione davvero spietata, considerando che sono tutti titoli amatissimi e di grande qualità. Scorrerà davvero del sangue, metaforicamente parlando e immaginiamo che sarà difficilissimo scegliere quale votare, per i giurati coinvolti, tra i quali noi di Multiplayer.it.