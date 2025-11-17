0

Gamelife svela le offerte del Black Friday su videogiochi, console, accessori e merchandise

Gamelife dà inizio alle offerte del Black Friday. Ecco alcune delle offerte più interessanti che saranno attive da oggi fino all'1 dicembre.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/11/2025
Console e accessori nell'immagine delle offerte del Black Friday di Gamelife

Gamelife ha annunciato l'inizio delle offerte del Black Friday, con oltre una settimana di sconti succulenti su videogiochi, console e accessori assolutamente da non perdere se mirate ad espandere la vostra libreria o aggiornare la vostra postazione di gioco senza spendere l'occhio di una testa.

Le danze si aprono oggi, lunedì 16 novembre e andranno avanti fino all'1 dicembre, con le promozioni che saranno attive sia nei punti vendita fisici che tramite il sito web ufficiale.

Ma non è tutto! Nei prossimi giorni arriveranno tutta una serie di nuove e imperdibili promozioni.

Una panoramica delle offerte del Black Friday di Gamelife

Se siete interessati, trovate tutti gli sconti in programma a questo indirizzo, con la pagina che verrà aggiornata nei prossimi giorni a mano a mano che verranno inserite nuove promozioni. Nel frattempo facciamo una panoramica degli sconti già confermati su videogiochi, console, accessori, giochi da tavolo, merchandise e console usate.

Videogiochi

  • EA SPORTS FC 26 (PS5, PS4, Xbox) - 49,99€
  • EA SPORTS FC 26 (Switch2) - 39,99€
  • EA SPORTS FC 26 (Switch) - 34,99€
  • NBA 2K26 (PS5) - 50,99€
  • NBA 2K26 (Xbox e Switch 2) - 45,99€
  • NBA 2K26 (PS5) - 50.99€
  • NBA 2K26 (Xbox e Switch 2) - 45,99€
  • NBA 2K26 (PS4) - 40,99€
  • NBA 2K26 (Switch) - 35,99€
  • Indiana Jones e l'antico cerchio e l'antico cerchio (PS5 e Xbox) - (PS5 e Xbox) - 59,99€
  • Little Nightmares III (PS5, Xbox, III (PS5, Xbox, Switch 2, Switch Switch 2, Switch) - 29,99€

Console

  • PlayStation 5 Slim - Ghost of Yotei (Gold Limited Edition) - 599,99€
  • PlayStation 5 Pro + FC26 - 799,99€
  • Nintendo Switch (modello base) - 279,99€
Gamelife Usato

Console usate (acquistando almeno 1 gioco usato)

Accessori

  • Volante HORI APEX (PS5, PS4 e PC) - 129,98€
  • Headset GX415 Black (Multi) - 19,99€
  • Tastiera Gaming CL-210 (PC) - 17,99€

Giochi da tavolo

Merchandise

  • Set di tazze impilabile di Super Mario Bros. - 18,99€
  • Candy Toys Dragon Ball Daima - 9,99€
  • 3×2 sul merchandise: scegli 3 prodotti e il meno caro è in regalo!

Nei prossimi giorni vi aggiorneremo con tutte le novità!

