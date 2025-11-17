Windows 11, Microsoft risponde alle critiche: "Le vostre preoccupazioni sono legittime"

Pavan Davuluri ha risposto alle forti critiche rivolte a Windows 11, riconoscendo problemi come incoerenza grafica, aggiornamenti instabili e eccessiva enfasi sull'IA.

Le crescenti critiche rivolte a Windows 11 hanno spinto Pavan Davuluri, responsabile della divisione Windows e Devices di Microsoft, a intervenire pubblicamente per la prima volta dopo settimane di malcontento. Il dirigente ha utilizzato un post su X per rispondere alla community, riconoscendo le preoccupazioni degli utenti e confermando l'impegno del team nel migliorare l'esperienza dell'intero sistema operativo. La polemica è esplosa in seguito a un precedente post dello stesso Davuluri dedicato alla trasformazione di Windows 11 in un sistema operativo "agentico", profondamente integrato con l'intelligenza artificiale. Quel messaggio è stato rapidamente sommerso da commenti negativi.

Chi ha innescato la discussione su Windows 11? A innescare la discussione è stato anche l'intervento dell'esperto di tecnologia Gergely Orosz, che ha messo in dubbio l'efficacia di Windows come piattaforma per sviluppatori. La reazione iniziale di Davuluri (la disattivazione delle risposte al post) è stata interpretata come una chiusura al confronto. Successivamente, però, il dirigente ha adottato toni più concilianti. Microsoft introduce "Hey Copilot" e Copilot Vision su Windows 11: il futuro dell'assistenza intelligente Davuluri ha riconosciuto alcune delle criticità più sentite: in particolare l'incoerenza dell'interfaccia utente, causata da anni di convivenza tra vecchi pannelli di controllo, nuove finestre moderne e dialoghi grafici risalenti anche a versioni precedenti del sistema operativo. Questo mosaico di stili differenti contribuisce a rendere Windows 11 percepito come poco curato e frammentato.