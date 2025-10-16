Microsoft introduce “Hey Copilot” e Copilot Vision su Windows 11: il futuro dell’assistenza intelligente

Microsoft ha ufficialmente lanciato due importanti novità per Windows 11: il comando vocale "Hey Copilot" e la nuova funzione Copilot Vision, rendendo l'interazione con l'assistente virtuale ancora più naturale e versatile. Dopo i recenti rumor e teaser sui social, l'azienda di Redmond ha confermato che gli utenti possono ora attivare Copilot semplicemente pronunciando la frase "Hey Copilot", in modo simile a quanto avveniva in passato con Cortana o Windows Phone.
Una volta richiamato, l'assistente risponde con un segnale acustico e apre una finestra con un microfono nella parte inferiore dello schermo, permettendo all'utente di iniziare immediatamente a parlare o porre domande. Il dialogo può essere concluso dicendo "goodbye" o semplicemente attendendo alcuni secondi di inattività.
Windows 11: non solo "Hey Copilot", ecco anche Copilot Vision
Accanto a questa novità, Microsoft ha introdotto Copilot Vision, una funzione che consente di condividere lo schermo o una specifica applicazione con Copilot. L'assistente può così analizzare i contenuti visibili, offrendo suggerimenti contestuali, approfondimenti e risposte personalizzate.
È possibile, ad esempio, chiedere a Copilot di mostrare come completare un'azione tramite la modalità Highlights, o di analizzare un'intera presentazione di PowerPoint, non solo la singola diapositiva visualizzata.
Windows 11: "Hey Copilot" e altre novità introdotte
Microsoft sta sperimentando una modalità ibrida denominata "Text-in Text-out", che permetterà agli utenti di interagire con Copilot Vision anche tramite testo, senza dover necessariamente usare la voce. Un esempio pratico è la richiesta di estrarre i codici HEX dei colori più vivaci presenti in una cartella di immagini.
Secondo Yusuf Mehdi, Chief Marketing Officer di Microsoft, il punto di forza di queste innovazioni è la semplicità d'uso. La voce sarà disattivata per impostazione predefinita, ma potrà essere attivata manualmente nelle impostazioni di Copilot, abilitando l'opzione "Listen for 'Hey Copilot' to start a conversation".