Microsoft introduce “Hey Copilot” e Copilot Vision su Windows 11: il futuro dell’assistenza intelligente

Microsoft ha ufficialmente lanciato due importanti novità per Windows 11: il comando vocale "Hey Copilot" e la nuova funzione Copilot Vision, rendendo l'interazione con l'assistente virtuale ancora più naturale e versatile. Dopo i recenti rumor e teaser sui social, l'azienda di Redmond ha confermato che gli utenti possono ora attivare Copilot semplicemente pronunciando la frase "Hey Copilot", in modo simile a quanto avveniva in passato con Cortana o Windows Phone.

Una volta richiamato, l'assistente risponde con un segnale acustico e apre una finestra con un microfono nella parte inferiore dello schermo, permettendo all'utente di iniziare immediatamente a parlare o porre domande. Il dialogo può essere concluso dicendo "goodbye" o semplicemente attendendo alcuni secondi di inattività.