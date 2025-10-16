Star Wars: Eclipse va avanti, ma Quantic Dream ha anche un nuovo gioco in sviluppo, qualcosa di sorprendente

Attraverso un messaggio pubblico, il capo di Quantic Dream, David Cage, ha annunciato che il team sta attraversando una riorganizzazione e ha deciso di dare il via a un nuovo percorso attraverso "un nuovo gioco che sorprenderà i fan, essendo qualcosa di molto diverso da quanto siamo soliti fare", ha scritto Cage.

Quantic Dream ha annunciato il prossimo arrivo di un nuovo gioco sorprendente : nonostante sia un team dedicato storicamente alle esperienze narrative e single player, Quantic Dream ha annunciato di avere un gioco multiplayer in sviluppo, oltre alla lavorazione di Star Wars: Eclipse che prosegue a gonfie vele, a quanto pare.

Qualcosa di completamente inedito per il team

Quantic Dream è impegnata da alcuni anni su Star Wars: Eclipse, annunciato nel lontano 2021 e di cui si è visto ben poco, tanto da far dubitare dello stato di salute del progetto, ma con l'annuncio di oggi Cage ha confermato che i lavori sul titolo in questione stanno proseguendo a gonfie vele.

"Naturalmente, lo sviluppo di Star Wars: Eclipse continua e non vediamo l'ora di condividere con voi ulteriori informazioni in futuro", ha riferito Cage, dopo aver rassicurato tutti anche del fatto che il progetto non avrebbe risentito dei tagli di NetEase Games, che sta collaborando al gioco.

"Dopo anni come studio dedicato a un unico progetto, abbiamo deciso di compiere un nuovo passo. Diversi team sono completamente impegnati nella creazione della prossima generazione di grandi giochi, tra cui qualcosa di molto diverso, un'esperienza multiplayer competitiva, nata dallo stesso spirito di curiosità e creatività che ci ha sempre contraddistinto", si legge nel messaggio di Cage.

"Questo nuovo titolo potrebbe sorprendere i nostri fan, poiché è molto diverso da ciò che abbiamo fatto finora. Ma correre dei rischi, sfidare noi stessi, esplorare nuovi modi di giocare e raccontare storie e tentare ciò che sembra impossibile è sempre stato parte del nostro DNA".

"Sappiamo anche quanto sia impegnativo creare qualcosa di nuovo. Guadagnarsi la fiducia dei giocatori, distinguersi in un settore così competitivo e introdurre concetti innovativi è incredibilmente difficile. E poiché non abbiamo un'eredità in questo genere, sappiamo di dover dimostrare tutto, ed è per questo che il vostro sostegno e il vostro feedback saranno essenziali. Insieme, crediamo di poter creare qualcosa di veramente unico".

A questo punto, attendiamo la presentazione di questo nuovo titolo, che dovrebbe avvenire tra poco. Tra molto poco, probabilmente.