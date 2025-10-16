Enotria: The Lost Song, la Deluxe Edition PS5 del souls like tutto italiano è in offerta ad un prezzo super

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un'offerta molto interessante; in occasione della nuova tornata di sconti di ottobre, la Deluxe Edition per PlayStation 5 di Enotria: The Lost Song, viene messa in vendita al prezzo finale d'acquisto di 36,07€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link dedicato.

Enotria: The Last Song è un action RPG con meccaniche souls like sviluppato e pubblicato dallo studio italiano Jyamma Games, con sede a Milano. Il titolo è stato rilasciato il 16 settembre 2024 per PC e il 19 settembre 2024 per PlayStation 5, mentre la versione per Xbox Series X/S è arrivata il 12 dicembre 2024.