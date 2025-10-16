4

Enotria: The Lost Song, la Deluxe Edition PS5 del souls like tutto italiano è in offerta ad un prezzo super

Oggi, in occasione della nuova tornata di sconti di ottobre, su AliExpress è disponibile Enotria: The Lost Song per PS5 nella sua Deluxe Edition ad un ottimo prezzo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/10/2025
Enotria: The Last Song Deluxe Edition
Enotria: The Last Song
Enotria: The Last Song
Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un'offerta molto interessante; in occasione della nuova tornata di sconti di ottobre, la Deluxe Edition per PlayStation 5 di Enotria: The Lost Song, viene messa in vendita al prezzo finale d'acquisto di 36,07€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link dedicato.

Enotria: The Last Song è un action RPG con meccaniche souls like sviluppato e pubblicato dallo studio italiano Jyamma Games, con sede a Milano. Il titolo è stato rilasciato il 16 settembre 2024 per PC e il 19 settembre 2024 per PlayStation 5, mentre la versione per Xbox Series X/S è arrivata il 12 dicembre 2024.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco si ispira, come detto, al genere soulslike, offrendo un'esperienza impegnativa e profonda, ambientata in un mondo intriso di folklore italiano. In Enotria, il giocatore interpreta un protagonista libero dal destino che domina ogni essere vivente, con la missione di liberare il mondo da questa forza oppressiva.

Enotria: The Lost Song
Enotria: The Lost Song

L'atmosfera, le ambientazioni e i personaggi richiamano l'estetica e le tradizioni del teatro delle maschere mediterraneo, donando al titolo un'identità culturale unica nel panorama videoludico. Dopo una demo pubblicata nel marzo 2024, il gioco completo ha visto un lancio globale in autunno, ricevendo attenzione per la sua originalità stilistica e per la capacità di fondere sfida, mitologia e identità culturale. Per saperne di più dai un'occhiata alla nostra recensione.

#Sconti
Segnalazione Errore
