Jyamma Games svelerà presto il destino del DLC di Enotria: The Last Song, promesso con la Deluxe Edition

Come ricorderete, nel corso della Gamescom 2025, lo studio di sviluppo italiano Jyamma Games ha annunciato La Divina Commedia , il suo nuovo gioco ispirato all'opera di Dante Alighieri. Guardando il filmato di presentazione, molti si sono però posti una domanda: che fine ha fatto il promesso DLC di Enotria: The Last Song? Pare che a breve ne sapremo di più, come promesso dallo studio di sviluppo dopo le pressioni ricevute.

In sviluppo o cancellato?

Enotria: The Last Song è stato pubblicato il 16 settembre 2024. L'ultimo aggiornamento del gioco risale al 13 marzo 2025. Il 29 giugno 2024, Jyamma Games aveva mostrato le varie edizioni del gioco, compresa quella Deluxe, che tra i contenuti extra parlava di un "DLC", come visibile dal materiale promozionale dell'epoca.

La Deluxe Edition di Enotria con il DLC in bella vista

Del DLC non si è saputo mai nulla, in realtà, visto che non è stato presentato. I fan erano ancora fiduciosi che arrivasse, ma l'annuncio dello sviluppo di La Divina Commedia ha areso la situazione molto confus e hanno iniziato a fioccare richieste di chiarimenti, che immaginiamo si siano fatte sempre più pressanti con il passare dei giorni, visto che Jyamma ha annunciato che presto spiegherà tutta la situazione.

Il messaggio con l'annuncio

Il messaggio afferma: "Salve, abbiamo udito le vostre preoccupazioni per il DLC di Enotria: The Last Song e apprezziamo la vostra passione e la vostra dedizione al nostro gioco. Capiamo che la comunicazione è importante e presto fugheremo i vostri dubbi. Al più presto pubblicheremo un comunicato con più dettagli, grazie per essere rimasti con noi!"

Quindi, presto sapremo se il DLC è ancora in sviluppo o se è stato cancellato, come vogliono alcune voci. Nel frattempo, Jyamma Games deve vedersela anche con alcuni content creator, tra i quali Blur e IlMasseo, che l'accusano di non aver pagato alcuni contenuti sponsorizzati che hanno realizzato per il lancio di Enotria e hanno annunciato il ricorso ai tribunali. I rappresentanti dello studio di sviluppo non hanno ancora commentato la situazione.