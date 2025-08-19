16

Dante Alighieri picchia come un toro ne La Divina Commedia di Jyamma Games

In occasione dell'Opening Night Live 2025 è stato presentato La Divina Commedia, un soulslike con protagonista un Alighieri inedito.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   19/08/2025
Dante Alighieri in La Divina Commedia

Nel mezzo del cammin di sua vita, si ritrovò per una selva oscura dove spaccò la testa a un bel po' di gente, facendogli perdere il ben dell'intelletto. Di cosa stiamo parlando? Ma del Dante Alighieri di La Divina Commedia, il nuovo gioco di Jyamma Games, il team di sviluppo italiano cui dobbiao Enotria: The Last Song, presentato in occasione dell'Opening Night Live 2025.

Dante furioso

Nel video vediamo Dante combattere contro un dimonio, che evidentemente ha dato davvero tanto fastidio a Beatrice, visto quanto ha fatto arrabiare il sommo poeta.

Il video afferma che si trattano di sequenze di gioco, di cui però non sappiamo ancora moltissimo. Purtroppo non è stata annunciata alcuna data d'uscita, ma possiamo aggiungerlo alla nostra lista dei desideri su Steam.

#Gamescom
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Dante Alighieri picchia come un toro ne La Divina Commedia di Jyamma Games