Dante Alighieri picchia come un toro ne La Divina Commedia di Jyamma Games

Nel mezzo del cammin di sua vita, si ritrovò per una selva oscura dove spaccò la testa a un bel po' di gente, facendogli perdere il ben dell'intelletto. Di cosa stiamo parlando? Ma del Dante Alighieri di La Divina Commedia, il nuovo gioco di Jyamma Games, il team di sviluppo italiano cui dobbiao Enotria: The Last Song, presentato in occasione dell'Opening Night Live 2025.
Dante furioso
Nel video vediamo Dante combattere contro un dimonio, che evidentemente ha dato davvero tanto fastidio a Beatrice, visto quanto ha fatto arrabiare il sommo poeta.
Il video afferma che si trattano di sequenze di gioco, di cui però non sappiamo ancora moltissimo. Purtroppo non è stata annunciata alcuna data d'uscita, ma possiamo aggiungerlo alla nostra lista dei desideri su Steam.