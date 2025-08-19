Annunciata la data di uscita di Marvel's Deadpool VR con un trailer

Per l'occasione è stata anche fissata la data di uscita, in programma per il 18 novembre per Meta Quest 3 e Meta Quest 3S.

Marvel's Deadpool VR è tornato a mostrarsi con un trailer scoppiettante e ricco di umorismo durante il corso dell'Opening Night Live della Gamescom. Potrete visualizzare il filmato qui sotto.

Cosa sappiamo di Marvel's Deadpool VR

In Marvel's Deadpool VR, il giocatore veste i panni del mercenario più irriverente dell'universo Marvel, catapultato in un'avventura folle e surreale ambientata nel mondo di Mojoworld. Dopo aver firmato un contratto senza leggere le clausole - come da tradizione - Deadpool si ritrova coinvolto in una serie di sfide assurde, combattendo contro nemici improbabili in scenari che mescolano comicità, azione e caos totale.

La trama segue il tono dissacrante tipico del personaggio, con continui riferimenti meta-narrativi, battute taglienti e rotture della quarta parete. Deadpool non si limita a combattere: commenta, prende in giro e coinvolge il giocatore in un'esperienza che sembra più uno show interattivo. Il gameplay sfrutta appieno le potenzialità della realtà virtuale, offrendo combattimenti corpo a corpo esagerati e sparatorie adrenaliniche.