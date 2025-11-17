Dopo un momento di iniziale sorpresa e un lungo periodo nel quale in molti hanno sperato in una vera e propria rivoluzione del medium videoludico, la realtà virtuale è entrata in una sorta di stasi. In un limbo che ha visto l'arrivo sul mercato di diversi titoli meritevoli di attenzione, ma incapaci di attecchire al di fuori della bolla di appassionati della VR. La colpa è principalmente da ricercare nella mancanza di reale innovazione, che ha portato così al proliferare di molte opere apparentemente create dalla medesima matrice. Un vero peccato, visto il potenziale offerto da questo "nuovo" lessico.

Proprio un anno fa vi raccontavamo su queste pagine dell'incredibile lavoro svolto da Camouflaj con Batman: Arkham Shadow. Un titolo in grado di sfruttare tutte le principali caratteristiche dell'Uomo Pipistrello, permettendo così a chiunque di vestire, letteralmente, i panni dell'alter-ego di Bruce Wayne. Se amate i supereroi e siete in possesso di un Meta Quest 3 o di un Meta Quest 3S, allora dovete segnarvi la data di domani (18 novembre) sul calendario. I ragazzi di Twisted Pixel Games, che dal 2017 si sono specializzati proprio nei giochi VR, sono infatti pronti a farvi mettere le mani su Marvel's Deadpool VR, esperienza hack and slash dedicata al Mercenario Chiacchierone della Casa delle Idee.

C'è un punto in comune tra Batman e Deadpool, al di là del crossover disponibile proprio questi giorni in fumetteria. Si tratta di due personaggi amati da migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo. Persone che, almeno una volta nella vita, hanno sognato di poter indossare la maschera e di vivere in prima persona le avventure dei propri beniamini. Una possibilità resa concreta proprio dalla realtà virtuale, che vanta il potere di far provare al pubblico emozioni sensorialmente differenti rispetto a quelle di qualsiasi altro videogioco. Emozioni che puntano dirette al cuore di chi gioca, così potenti da scavalcare la maggior parte dei problemi tecnici, di scrittura e di gameplay per travolgere l'utente come un fiume in piena.

Bastano però queste emozioni per dare vita a un titolo riuscito? Una volta superato l'innamoramento iniziale, Marvel's Deadpool VR rimane comunque un gioco con qualcosa da dire?