Elon Musk, accordi con Samsung e TSMC a rischio: si farà da solo i chip per Tesla?

Elon Musk torna a criticare i suoi fornitori di chip. In alcune recenti dichiarazioni durante un intervento con Baron Capital, il CEO miliardario di Tesla ha affermato che l'attuale offerta di Samsung e TSMC non sarebbe in grado di soddisfare le esigenze future della casa automobilistica, soprattutto in vista dell'espansione delle funzionalità di guida autonoma.

Il nodo centrale riguarda i tempi richiesti per avviare nuove linee produttive. Secondo Musk, Samsung e TSMC avrebbero indicato un orizzonte di cinque anni per completare nuove fabbriche e renderle operative. Una previsione che il dirigente considera troppo lunga, al punto da impedire al progetto FSD di espandersi ai livelli che Tesla ritiene necessari. E così, per la terza volta, Musk ha rilanciato l'idea di creare una catena produttiva interna.