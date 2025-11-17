ASUS ROG Strix OLED XG32UCWG: la recensione del monitor per chi vuole il 4K, ma non può rinunciare al refresh rate elevato

Il ROG Strix OLED XG32UCWG è uno di quei monitor pensati per chi prende il gioco sul serio. Con il suo pannello OLED 4K da 31,5 pollici, ASUS punta a offrire un'esperienza visiva di alto livello, capace di valorizzare tanto le sessioni competitive quanto le avventure single player più cinematografiche . Non si tratta solo di risoluzione o frequenza di aggiornamento: l'obiettivo dichiarato è combinare fedeltà cromatica, reattività e design ROG in un unico pacchetto pensato per i giocatori più esigenti. Ma prima di raccontarvi cosa rende questo display interessante per chi vive di videogiochi nella nostra recensione dell'ASUS ROG Strix OLED XG32UCWG , addentriamoci un attimo nei numeri e nelle specifiche.

Caratteristiche tecniche del monitor ASUS ROG Strix OLED XG32UCWG

Il pannello dell'ASUS ROG Strix XG32UCWG è un LG di tipo WOLED di terza generazione (non Tandem), una variante della tecnologia OLED che utilizza un'emissione di luce bianca filtrata da subpixel colorati per produrre l'immagine. È una soluzione che punta su contrasto e profondità del nero, due aspetti in cui l'OLED continua a superare qualsiasi tecnologia LCD. Rispetto ai pannelli QD-OLED, l'impostazione WOLED privilegia la stabilità cromatica e la durata nel tempo, offrendo una resa leggermente meno vivida ma più equilibrata. In questo modello, la diagonale di 31,5 pollici e la risoluzione 4K offrono un livello di dettaglio molto elevato, adatto sia al gioco che alla visione di contenuti e al lavoro grafico.

La fluidità è uno dei punti forti: il monitor può funzionare in modalità 4K fino a 165 Hz oppure passare a 1080p con frequenze che raggiungono 330 Hz, un valore alto - seppur non estremo - e pensato per il gioco competitivo. Questa doppia modalità consente di adattarsi a diversi scenari, alternando qualità d'immagine e reattività senza cambiare schermo. ASUS dichiara la conformità allo standard HDR True Black 400, garanzia di un contrasto molto elevato e di un comportamento coerente con i contenuti ad alta gamma dinamica. Il supporto a tecnologie come FreeSync Premium Pro e G-Sync Compatible assicura un'esperienza fluida con qualunque scheda video recente, eliminando gli effetti di tearing e stuttering.

ASUS ha inoltre integrato funzioni di protezione specifiche per il pannello, con algoritmi di compensazione contro il burn-in e sistemi che riducono automaticamente la luminosità quando vengono rilevati elementi statici per lunghi periodi. ASUS aggiunge poi la funzione "OLED Anti-Flicker", che compensa dinamicamente la luminanza per stabilizzare la resa visiva. Gli OLED, infatti, sono soggetti al cosiddetto flickering VRR, cioè un leggero spostamento di gamma durante le fluttuazioni del frame rate. Nei WOLED questo effetto è più marcato con variazioni ampie, ma meno percepibile rispetto ai QD-OLED quando le oscillazioni sono ridotte.

Il monitor ASUS ROG Strix OLED XG32UCWG

La connettività è discreta e copre tutte le esigenze tipiche di un monitor di fascia alta: sono presenti due ingressi HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 con DSC e una porta USB-C con funzione video e ricarica a bassa potenza. Quest'ultima è utile per collegare dispositivi mobili, ma non sostituisce un alimentatore vero e proprio. Il monitor ha infine un piccolo hub USB e la funzione Auto-KVM, che consente di passare rapidamente da un dispositivo all'altro usando la stessa tastiera e lo stesso mouse.

Il tutto è proposto a un prezzo di listino di 949 euro, che colloca l'XG32UCWG in una fascia alta ma non estrema: è un costo coerente con le specifiche offerte e con la qualità del pannello, pur richiedendo qualche attenzione all'ambiente d'uso e alla gestione della luminosità per sfruttarlo al meglio.

Scheda tecnica ASUS ROG Strix OLED XG32UCWG