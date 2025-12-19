Il portatile da gaming con schermo OLED arrotolabile avrà una super GPU? Le specifiche di Legion Pro Rollable

Il Legion Pro Rollable, il portatile da gaming Lenovo con schermo OLED arrotolabile, a quanto pare avrà anche una super GPU. Le prime informazioni sulle specifiche tecniche diffuse da Windows Latest, infatti, parlano di un laptop con NVIDIA GeForce RTX 5090 e specifiche da vero top di gamma.

Le specifiche (possibili) del Legion Pro Rollable

Stando alla informazioni emerse finora, il Legion Pro Rollable si basa sulla piattaforma del Legion Pro 7i e integra una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 in versione laptop, affiancata da un processore Intel Core Ultra di fascia alta. Anche se il modello preciso non è stato indicato, il riferimento più probabile è alla futura generazione Core Ultra 300, nota come Panther Lake.

Il Lenovo Legion Pro Rollable in modalità 16 pollici

L'elemento centrale del progetto è il display Lenovo PureSight OLED, capace di passare da una diagonale standard di 16 pollici fino a un massimo di 24 pollici. Il pannello utilizza un meccanismo motorizzato con doppio attuatore e tensione controllata, che consente l'estensione simultanea da entrambi i lati mantenendo la superficie uniforme nelle diverse configurazioni.

Lenovo ha previsto tre modalità preimpostate. La modalità Focus mantiene il formato da 16 pollici, pensato per l'uso tradizionale in mobilità. La modalità Tactical estende il pannello a 21,5 pollici, mentre la modalità Arena porta lo schermo a 24 pollici, una dimensione tipica dei monitor desktop utilizzati da chi si allena per gli eventi esports. Le transizioni tra le modalità avvengono in modo graduale e silenzioso, aspetto rilevante per l'utilizzo in ambienti pubblici o sul palco.

Dal punto di vista del controllo delle prestazioni, il sistema si affida al controller LA Core e al Lenovo AI Engine+, che gestiscono in modo automatico parametri come consumi e frame rate durante i carichi più elevati. Restano invece oscuri dettagli come configurazioni di memoria, capacità di archiviazione, batteria e limiti di potenza effettivi.

La scelta di presentare il Legion Pro Rollable come concept si inserisce in una tradizione consolidata: Lenovo ha già proposto in passato concept PC rimasti confinati alle fiere, mentre il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, primo modello commerciale dell'azienda con questa tecnologia, ha un prezzo elevato e specifiche più conservative.