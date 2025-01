Lenovo ci ha spiegato finalmente a cosa servono gli OLED allungabili con il ThinkBook Plus Gen 6

L'idea di uno schermo che si estende a comando non è nuova, ma vederla concretizzata in un prodotto commerciale è sorprendente. E, e soprattutto, lo è sapere quando arriverà finalmente sul mercato.

Il CES 2025 di Las Vegas ha portato con sé una ventata di novità tecnologiche, ma tra i tanti annunci, il Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 si è distinto per la sua audacia e originalità. Questo laptop, con il suo display OLED arrotolabile, rappresenta un'innovazione che cattura l'attenzione e solleva interrogativi sul futuro dei dispositivi portatili.

ThinkBook Plus Gen 6: specifiche, prezzo e data di uscita

Il ThinkBook Plus Gen 6, inizialmente un laptop da 14 pollici con un aspetto abbastanza anonimo, si trasforma con la pressione di un tasto o un gesto della mano. Il display si estende verso l'alto, raggiungendo i 16,7 pollici e offrendo uno spazio di lavoro aggiuntivo. L'effetto è reso ancora più scenografico dall'animazione che accompagna il movimento dello schermo e dal leggero ronzio dei motorini integrati nella cerniera.

Lenovo Thinkbook Plus Gen 6

Nonostante l'entusiasmo iniziale, sorgono spontanee alcune domande. Quanto è resistente questo meccanismo? Lenovo assicura di aver testato il dispositivo per garantire almeno 30.000 cicli di apertura e chiusura del coperchio e 20.000 avvolgimenti dello schermo. E per quanto riguarda l'autonomia? La batteria da 66 Wh, un valore standard per questa categoria di laptop, sembra promettere bene.

Lenovo Thinkbook Plus Gen 6 con lo schermo allungato al massimo

Tuttavia, è sul fronte software che emergono le prime perplessità. L'assenza di un supporto nativo di Windows per i display arrotolabili obbliga Lenovo a gestire lo spazio aggiuntivo come un secondo monitor, con alcune limitazioni nell'organizzazione delle finestre. Al di là delle specifiche tecniche, il ThinkBook Plus Gen 6 affascina comunque per la sua unicità. Certo, al tatto il display presenta alcune leggere onde dovute all'allungamento dello schermo, ma alla vista sono praticamente impercettibili. In un mercato saturo di dispositivi simili tra loro, Lenovo ha osato sperimentare, proponendo un prodotto che non passa inosservato.

Le specifiche del Lenovo Thinkbook Plus Gen 6

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 sarà disponibile a partire da agosto 2025, con un prezzo di partenza previsto di 2.799 EUR (IVA esclusa). Ma Lenovo ha presentato anche alcuni dispositivi specifici per il gaming: su tutti, Lenovo Legion Go S e Legion Go 2, che abbiamo provato in fiera.