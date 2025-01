Epic Games Store ha svelato quale sarà gioco gratis del 16 gennaio, ecco come riscattarlo

Un'altra settimana è passata, quindi è tempo di annunci per Epic Games Store. Più precisamente, il negozio di Tim Sweeney e soci ha svelato il gioco in regalo tra una settimana, ossia giovedì 16 gennaio alle ore 17:00. All'ora fatidica potrete lanciarvi nel negozio per riscattare e aggiungere per sempre alla vostra libreria: Escape Academy

I passi per averlo sono sempre gli stessi: si ha una settimana di tempo per riscattare i regali quando vengono resi disponibili sull'Epic Games Store. Per farlo potete partire da questo indirizzo. Dopo averli aggiunti alla vostra libreria saranno vostri per sempre, senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se li aveste acquistati. Naturalmente dovete disporre di un account valido e senza limitazioni, altrimenti niente.