L'espansione di Pokémon GCC "Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme" è stata svelata

The Pokémon Company International ha svelato la data di uscita di una nuova espansione di GCC Pokémon chiamata Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme. Le nuove carte saranno disponibili dal 28 marzo 2025.

Tra le novità presenti in questa espansione vi è il ritorno dei Pokémon degli Allenatori, presentati per la prima volta con l'espansione Pokémon Gym Heroes. Queste carte avranno non solo il nome del Pokémon ma anche il nome dell'Allenatore / Allenatrice. Non mancheranno poi carte con illustrazioni speciali dedicate agli Allenatori e Pokémon come Zoroark-ex di N, Clefairy-ex di Lylia, Bellibolt-ex di Kissara e Zacian-ex di Hop.