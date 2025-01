Il gioco gratis dell'Epic Games Store di oggi è disponibile: un simulatore con 11.000 recensioni positive

Siamo tornati alla classica formula dei giochi settimanali tramite Epic Games Store. Il negozio digitale dell'autore di Fortnite propone oggi - 9 gennaio 2025 - un nuovo gioco gratuito per PC. Precisamente si tratta di Turmoil, un simulatore e gestionale in cui dovete andare a caccia del petrolio nell'America del Nord.

Come sempre, potete trovare il gioco gratuito a questo indirizzo oppure tramite la pagina del launcher dell'Epic Games Store. Avrete tempo una settimana per aggiungere il gioco alla vostra libreria e, da quel momento, sarà vostro per sempre senza alcun tipo di costo o abbonamento.