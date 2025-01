Stunlock Studios ha svelato le enormi vendite fatte finora da V Rising

Un grande risultato

"Raggiungere 5 milioni di vendite non è solo un numero, è una testimonianza della passione e dedizione del nostro team e della nostra incredibile comunità," ha dichiarato Rickard Frisegård, CEO di Stunlock Studios. "L'entusiasmo dei nostri giocatori ci spinge a superare i limiti e offrire esperienze ancora più indimenticabili. Siamo entusiasti di costruire su questo successo e portare nuove emozioni e contenuti straordinari nel 2025."

L'immagine celebrativa delle vendite di V Rising

La dichiarazione di Frisegård precede l'annuncio di un grande aggiornamento in arrivo nel 2025, che ridifinirà il gioco, con un nuovo bioma, ricco di territori inesplorati, una pericolosa nuova fazione e antiche tecnologie pronte per essere conquistate.

I giocatori potranno anche sperimentare un sistema di progressione completamente rivisto, delle nuove opzioni PvP per i duelli, delle arene personalizzabili all'interno dei castelli e molto altro. Per il resto vi ricordiamo che V Rising è disponibile per PC e PlayStation 5. Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di V Rising.