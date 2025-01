NVIDIA amplia la fornitura di GDDR7 collaborando con più partner per la RTX 5080

NVIDIA ha annunciato che le sue GPU GeForce RTX 5080, parte della nuova serie Blackwell RTX 50, utilizzeranno moduli di memoria GDDR7 provenienti da più partner, inclusi giganti come Samsung e Micron. Questa scelta strategica consente a NVIDIA di diversificare le fonti di approvvigionamento e assicurare una produzione stabile di moduli, specialmente in un periodo in cui la tecnologia GDDR7 è ancora nelle sue fasi iniziali.

L’importanza della GDDR7 nella RTX 5080 La GeForce RTX 5080 rappresenta un'eccezione nella nuova serie Blackwell RTX 50, in quanto è l'unica scheda della gamma a utilizzare moduli GDDR7 con velocità di trasferimento di 30 Gbps, superiore ai 28 Gbps utilizzati dalle altre schede della stessa serie. Questo upgrade permette alla RTX 5080 di raggiungere una larghezza di banda di quasi 1 TB/s, un aumento del 30% rispetto alla generazione precedente. Tuttavia, il piano iniziale di NVIDIA prevedeva l'utilizzo di moduli da 32 Gbps, ma i rendimenti produttivi non ancora ottimali hanno portato l'azienda a optare per una soluzione più gestibile in termini di produzione. Collaborare con diversi partner come Samsung e Micron consente a NVIDIA di ridurre i rischi associati alla dipendenza da un singolo produttore. La diversificazione non solo mitiga i problemi di approvvigionamento, ma garantisce anche un accesso costante a tecnologie avanzate e ottimizzazioni. In un mercato competitivo come quello delle GPU, questa strategia permette a NVIDIA di mantenere un vantaggio tecnologico, assicurando al contempo una produzione continua e affidabile.