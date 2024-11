Samsung GDDR7 al centro della nuova linea NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell

Samsung potrebbe essere stata scelta da NVIDIA per alimentare la sua nuova gamma di GPU GeForce RTX 50 "Blackwell" con la memoria GDDR7. Questa scelta, se confermata, rappresenterebbe un passo importante per Samsung nel mercato delle memorie avanzate e un elemento chiave per le prestazioni della prossima generazione di GPU NVIDIA. Secondo indiscrezioni, NVIDIA potrebbe aver optato per la memoria GDDR7 di Samsung, superando altri fornitori come SK Hynix e Micron. La memoria GDDR7, che promette velocità fino a 32 Gbps, rappresenterebbe un importante aggiornamento rispetto alla GDDR6X, attualmente utilizzata.

Una partnership in prospettiva Se adottata, la memoria GDDR7 a 28 Gbps potrebbe fornire alla GeForce RTX 5090 una larghezza di banda di 1792 GB/s, con un miglioramento del 78% rispetto alla RTX 4090. Questo incremento di prestazioni, abbinato a un'architettura avanzata, potrebbe garantire esperienze di gioco e applicazioni grafiche all'avanguardia. Le indiscrezioni suggeriscono che NVIDIA potrebbe utilizzare la GDDR7 di Samsung sia per GPU desktop che per laptop. Tuttavia, Samsung non sarebbe l'unico fornitore: le memorie di SK Hynix e Micron potrebbero essere impiegate per alcuni modelli specifici. La validazione anticipata dei moduli di Samsung, però, potrebbe renderla la scelta principale, almeno per i modelli di fascia alta. La memoria GDDR7 di Samsung. Se confermata, la RTX 5080 potrebbe utilizzare i moduli a 32 Gbps, mentre altre GPU della serie RTX 50 potrebbero adottare soluzioni a 28 Gbps, garantendo così un equilibrio tra prestazioni e consumo energetico.