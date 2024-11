Scorn in offerta su Instant Gaming per PC, un’avventura horror unica

Il gioco horror in prima persona Scorn è disponibile su Steam tramite Instant Gaming al prezzo scontato di 4.65€, rispetto al costo originale di 40€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 5.67€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. In Scorn, i giocatori si trovano immersi in un universo tetro e surreale, ricco di forme organiche e ambienti inquietanti. Isolato in un mondo ignoto, esplorerai aree interconnesse in modo non lineare, scoprendo segreti, risolvendo enigmi e affrontando un'atmosfera che diventa essa stessa un personaggio.