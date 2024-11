Monopoly Edizione Harry Potter in offerta su Amazon per il Black Friday

I dettagli del Monopoly Edizione Harry Potter

Il Monopoly Edizione Harry Potter è una versione speciale del classico gioco da tavolo, ambientata nel magico mondo di Harry Potter. I giocatori possono acquistare proprietà iconiche come il Castello di Hogwarts, Diagon Alley e Hogsmeade.

La plancia del Monopoly.

Le pedine rappresentano oggetti e personaggi famosi della saga, offrendo un'esperienza immersiva per i fan. Il gioco è adatto a partire dagli 8 anni e può coinvolgere da 2 a 6 giocatori. Le istruzioni sono in italiano, rendendo il gioco accessibile a tutti. È un'ottima aggiunta per le serate in famiglia o tra amici appassionati del mondo magico.