Lenovo Legion Go S 2025: la nuova portatile da gaming Windows in offerta su AliExpress

La Lenovo Legion Go S 2025 è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 486,05€ scende a 426,05€ grazie al coupon MULTI60 o ITBTS60, che garantisce uno sconto di 100€. Il codice è valido dal 18/08 al 27/08, utilizzabile una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte. Acquista qui Lenovo Legion Go S in offerta.
La Legion Go S rappresenta la risposta di Lenovo al crescente mercato delle portatili da gaming. Con uno schermo da 8 pollici a 120Hz, la console offre immagini fluide e dettagliate, ideali per sessioni di gioco dinamiche. Al suo interno troviamo l'AMD Ryzen Z2, abbinato a 16GB di RAM e 512GB di archiviazione, una configurazione che garantisce prestazioni solide per la maggior parte dei titoli moderni.
Portabilità e flessibilità in un unico dispositivo
Uno dei principali vantaggi della Legion Go S è la possibilità di sfruttare la potenza di Windows 11 Home in un formato compatto. Ciò significa avere accesso a tutte le librerie digitali più importanti, come Steam, Xbox Game Pass o Epic Games Store, senza limiti di compatibilità. L'approccio ibrido la rende un dispositivo perfetto non solo per giocare, ma anche per lavorare o intrattenersi in mobilità.
Con il suo design ergonomico, la frequenza a 120Hz e una dotazione tecnica pensata per garantire versatilità, la Legion Go S 2025 si posiziona come una delle alternative più interessanti alle console tradizionali e ai notebook gaming. Lo sconto attuale su AliExpress rende ancora più conveniente portarsi a casa questa nuova generazione di portatile da gioco.