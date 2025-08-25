NVIDIA e Fujitsu lavorano al più potente supercomputer IA giapponese di sempre

NVIDIA e Fujitsu stanno lavorando al più potente supercomputer IA giapponese di sempre, così veloce da raggiungere una capacità computazionale in scala zetta: un progetto decisamente ambizioso e fortemente voluto dal governo del Giappone, che ha affiancato alle due aziende l'istituto di ricerca RIKEN.

Il supercomputer in questione, denominato FugakuNEXT, sarà di fatto il successore del potentissimo Fugaku, nonché la prima macchina giapponese ad adottare gli acceleratori IA di NVIDIA e le CPU server MONAKA-X prodotti da Fujitsu.

I sostanziali progressi compiuti finora da NVIDIA, Fujitsu e RIKEN consentiranno al Fugaku Next di diventare la principale piattaforma giapponese per l'intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni, disegnata per supportare sia simulazioni che applicazioni IA.

Dal punto di vista prestazionale, il supercomputer sarà uno dei più potenti al mondo e inizialmente verrà dotato di una capacità computazionale pari a un massimo di 600 exaFLOPS in FP8 con sparsity.

Come detto, tuttavia, l'obiettivo è appunto quello di raggiungere la scala zetta, dunque di fare in modo che FugakuNEXT a un certo punto sia in grado di eseguire un trilione di miliardi di operazioni al secondo.