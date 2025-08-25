I Gorillaz arrivano in Fortnite Festival come headliner della Stagione 10

Tra gli artisti precedenti ricordiamo Bruno Mars che si è esibito durante la Stagione 9, Sabrina Carpenter nella Stagione 8, Hatsune Mika nella Stagione 7, Snoop Dogg nella Stagione 6, Karol G nella Stagione 5, i Metallica nella Stagione 4, Billie Eilish nella Stagione 3, Lady Gaga nella Stagione 2 e The Weeknd nella Stagione 1.

I Gorillaz vanno dunque ad aggiungersi ai numerosi ospiti musicali che hanno caratterizzato le stagioni precedenti di Fortnite Festival, la componente dedicata agli eventi virtuali all'interno del metaverso di Fortnite, con tanti nomi celebri che hanno calcato il palco del festival collegato al gioco.

Tutte le iniziative a tema Gorillaz

I Gorillaz si esibiranno dunque durante la Stagione 10 di Fortnite Festival con un concerto appositamente elaborato per la sezione musicale del mondo di Fortnite, in attesa di vedere cosa il gruppo abbia costruito per l'occasione.

I Gorillaz in Fortnite Festival

In occasione di questo incontro, Epic Games ha deciso di introdurre le tracce Dare, Clint Eastwood e On Melancholy Hill nelle Jam Track di Fortnite, con Dare che sarà anche al centro di una nuova emote disponibile nelle sezioni videoludiche, collegata a una parte della canzone.

Il palco principale di Fortnite Festival verrà trasformato in occasione del concerto dei Gorillaz, con costruzioni enormi, un treno cittadino, graffiti e altro, seguendo lo stile visuale tipico della band in questione.

I membri della band, Noodle, 2D, Russel e Murdoc, diventeranno personaggi giocabili in Fortnite con skin dedicate, complete anche di accessori collegati: gli oggetti cosmetici in questione saranno disponibili nello Shop di Fortnite o attraverso ricompense del Music Pass.