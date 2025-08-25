Panther Lake debutta nel mondo industriale: la scommessa di Intel parte dalle motherboard compatte

Intel non aspetta i notebook o i desktop consumer per spingere la sua prossima generazione di chip: Panther Lake-H ha già trovato spazio in soluzioni industriali. ADLINK ha presentato la VNX-PL, una motherboard minuscola pensata per server blade e sistemi embedded, che ospita processori fino a 16 core con un TDP configurabile fino a 65W. Un segnale preciso: la nuova architettura non vuole solo spingere frame al secondo nei videogiochi, ma conquistare anche settori dove compattezza, efficienza e affidabilità sono fondamentali.

Un design ibrido per scenari estremi La configurazione a 16 core combina quattro P-Core Cougar Cove ad alte prestazioni, otto E-Core Darkmont e quattro LP-E Core a basso consumo. Non è solo una questione di potenza bruta: l'idea è bilanciare carichi intensivi e consumi ridotti, così da adattarsi a scenari molto diversi, dal calcolo intensivo al funzionamento h24 in ambienti con risorse limitate. Esiste anche una variante da 8 core, meno esigente, pensata per chi privilegia efficienza e costi contenuti. Intel lancerà un solo modello di Panther Lake entro la fine del 2025 L'approccio scelto da ADLINK non lascia spazio a compromessi: memoria LPDDR5X-8533 fino a 32 GB, direttamente saldata, e uno storage integrato da 1 TB su PCIe Gen4. Una scelta che limita gli upgrade, ma che garantisce stabilità e riduce gli ingombri, fondamentale per schede che devono lavorare in spazi ristretti o in sistemi modulari da server blade.