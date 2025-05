Intel lancerà un solo modello di Panther Lake entro la fine del 2025

Entrando nelle specifiche tecniche, la prima configurazione prevista in uscita quest'anno dovrebbe presentare 4 core prestazionali , assieme a 8 core d'efficienza e 4 core Xe3 . Sulla base di tali specifiche, si tratterebbe a tutti gli effetti di un modello top di gamma, pensato soprattutto per le alte prestazioni in ambito gaming, intelligenza artificiale e non solo. Una delle caratteristiche cruciali e più importanti della nuova generazione Panther Lake sarà indubbiamente rappresentata dal nodo produttivo Intel 18A , che consentirà una miglior gestione dell'efficienza energetica e prestazioni superiori. Oltre a questo ricordiamo anche il supporto alla RAM DDR5 , fino ad un massimo di 96 GB di memoria dedicata.

Quando uscirà il primo modello Panther Lake

Al momento non conosciamo ancora un preciso periodo d'uscita per il primo modello di Panther Lake, che secondo le indiscrezioni di cui sopra dovrebbe fare il proprio debutto entro l'anno corrente, ad un prezzo ancora non ben precisato dalla compagnia, cui seguiranno i prossimi modelli nel corso del 2026.

Il piano d'uscita dei prossimi modelli Panther Lake

Chiaramente è bene come sempre specificare che si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Intel, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.