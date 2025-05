Nintendo ha aperto un nuovo portale per gli Account, che consente di gestire schede gioco virtuali e altro

All'interno della riorganizzazione generale in vista del lancio di Nintendo Switch 2, la compagnia ha aperto un nuovo portale per gli Account Nintendo, che sostanzialmente consente di gestire schede gioco virtuali e altre funzionalità direttamente da browser internet.

Potete raggiungere il sito in questione a questo indirizzo, con la possibilità in questo modo di accedere a un'interfaccia più estesa rispetto a quella del semplice Account Nintendo e replicando parte delle funzionalità che possono essere gestite anche dalla console Nintendo Switch e Switch 2, ma direttamente via browser.

Come potete vedere, si tratta di un comodo e utile condensato di informazioni e opzioni facilmente accessibili, ovviamente una volta inserite le proprie credenziali per accedere all'account Nintendo corrispondente.