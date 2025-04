Nintendo Switch riceve l'aggiornamento firmware 20.0, disponibile oggi con tante novità in vista di Switch 2

Nintendo Switch ha ricevuto in queste ore l'aggiornamento firmware 20.0.0, che evolve ulteriormente il software di sistema della console e la prepara sotto diversi aspetti all'arrivo di Switch 2, visto che tra le tante novità diverse sono proprio collegate alla nuova macchina che sta per essere lanciata sul mercato.

Potete trovare tutte le informazioni su come eseguire l'update e sui suoi contenuti anche a questo indirizzo sul sito Nintendo, e si tratta di un aggiornamento davvero molto interessante, che porta diverse novità visibili al software di sistema di Nintendo Switch.

Oltre a vari aggiustamenti e miglioramenti al sistema effettuati "sotto al cofano", ci sono anche diverse novità ben visibili e nuove funzionalità aggiunte a Nintendo Switch, alcune delle quali collegate direttamente al prossimo arrivo di Switch 2.