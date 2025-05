Ubisoft potrebbe aver fatto trapelare altri due grossi giochi in arrivo su Nintendo Switch 2

Ubisoft ha già dimostrato un notevole supporto già al lancio di Nintendo Switch 2 con l'annuncio di alcuni suoi giochi recenti sulla nuova console, ma ora sembra aver fatto trapelare l'arrivo di altri due giochi grossi in arrivo sulla piattaforma, sebbene la questione sia ancora poco chiara.

Attraverso i suoi profili social, sembra che Ubisoft Brazil abbia suggerito l'arrivo anche di Assassin's Creed Mirage e Rainbow Six Siege in arrivo su Nintendo Switch 2, nonostante i due titoli in questione non siano stati ancora annunciati in via ufficiale dal publisher francese sulla console Nintendo.

Come abbiamo visto, finora il supporto di Ubisoft al lancio di Nintendo Switch 2 riguarda l'arrivo di Star Wars Outlaws, mentre anche Assassin's Creed Shadows risulta probabile a causa di una classificazione riguardante tale versione, ma non ci sono notizie certe al riguardo.