Assassin's Creed Shadows è stato classificato per Nintendo Switch 2

La notizia è di quelle davvero succose: Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è stato classificato in Europa dal PEGI (Pan European Game Information). Attualmente il rating è visibile solo nella sezione dei giochi più cercati, mentre la ricerca normale non restituisce la pagina della versione per la nuova console di Nintendo, in uscita a inizio giugno.

Nessun dettaglio

Per adesso i dettagli latitano. Ubisoft non ha ancora annunciato la versione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows, che rimane, di conseguenza, non confermata.

Il rating della versione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows

Del resto Ubisoft ha già annunciato che vuole supportare la piattaforma di Nintendo e il 4 settembre lancerà la versione Nintendo Switch 2 di Star Wars Outlaws, il suo open world ambientato nel mondo di Star Wars.

Assassin's Creed Shadows è già disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Accompagnato da un molte polemiche, il gioco si è rivelato un ottimo successo per Ubisoft, con risultati in linea con quelli dei capitoli più venduti dell'intera serie.

La versione Nintendo Switch 2 non era scontata, ma evidentemente Ubisoft non vuole lasciarsi sfuggire la possibilità di dire la sua sulla nuova piattaforma, che sta ricevendo un grande supporto da parte delle terze parti, a differenza di quello avuto da Nintendo Switch.

Per l'annuncio effettivo, staremo a vedere quando sarà dato. Del resto c'è sempre la possibilità che si tratti di un errore, anche se è davvero raro che un organo come il PEGI ne commetta di simili.