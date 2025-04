Indiana Jones e l'Antico Cerchio è ottimo anche su PS5 e PS5 Pro per Digital Fundry

Digital Fundry ha pubblicato una video analisi delle versioni PS5 e PS5 Pro di Indiana Jones e l'Antico Cerchio focalizzata sulla qualità della conversione per le console di Sony, offrendo anche un confronto con quella per Xbox Series X uscita alla fine dello scorso anno.

In generale, il verdetto è molto positivo. Infatti, i tech enthusiast parlano di un porting solido e ben riuscito che mantiene tutte le qualità viste anche sulle console verdecrociate e 60 fps stabili in quasi tutte le circostanze. Per quanto riguarda PS5 standard le differenze sono minime rispetto alla versione Xbox Series X. Quest'ultima presenta una risoluzione dinamica di rendering mediamente più alta, ma non si tratta di una differenza particolarmente notabile o che sposta l'ago della bilancia.