Indiana Jones e l'Antico Cerchio, l'analisi della versione PS5

Per l'occasione abbiamo infatti rigiocato Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PlayStation 5, soffermandoci sui dettagli e sui segreti che arricchiscono in tanti modi l'esperienza prodotta da Bethesda, finalmente pronta ad aprire le porte a un pubblico potenzialmente nuovo e ampio: l'importante è che non venga meno la passione per la scoperta e l'avventura che da sempre muove il celebre archeologo.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio è disponibile su PS5 a partire da oggi per chi ha prenotato la Premium Edition e dal 17 aprile per tutti gli altri: abbiamo parlato in abbondanza dei motivi per cui l'approdo di questa produzione Xbox Studios sulla console Sony rappresenti un passo molto importante nell'ambito della strategia multipiattaforma voluta da Microsoft, ed eccoci pronti ad accoglierla.

Un passo indietro: trama e gameplay

Se avete letto la nostra recensione di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, sapete già che l'eccellente trasposizione sviluppata da MachineGames riesce a catturare in maniera brillante lo spirito e le atmosfere della saga cinematografica con Harrison Ford e a consegnarci un'avventura epica, spettacolare, misteriosa e avvincente... proprio come un film di Indiana Jones.

La scelta della visuale in prima persona potrebbe lasciare interdetti e in alcuni frangenti questa soluzione finisce per mostrare il fianco ad alcune semplificazioni tecniche, specie quando si tratta di mettere in scena sequenze di arrampicata; ma la grande esperienza del team di Wolfenstein si percepisce distintamente e così il gioco non perde mai la propria solidità, mantenendosi coerente dall'inizio alla fine della campagna.

Ambientata nel 1937, la storia che viene raccontata in Indiana Jones e l'Antico Cerchio parte con un omaggio alle pellicole classiche per poi ingranare immediatamente quando il protagonista scopre che un energumeno si è introdotto nottetempo in una sala dell'università per rubare un oggetto molto particolare. A che scopo? Il Dottor Jones è ansioso di scoprirlo e così parte immediatamente per Roma: tutte le tracce portano alla capitale italiana, per la precisione in Vaticano.

Indiana Jones e il suo amico in Vaticano in una sequenza di Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Riunitosi a un vecchio amico sacerdote, Indiana Jones svolge le proprie indagini in incognito e scopre che dietro il furto c'è Emmerich Voss, un archeologo al servizio del Terzo Reich, a quanto pare determinato a impossessarsi di un antico manufatto che potrebbe donare ai nazisti il potere di conquistare il mondo. Da qui parte un viaggio che vedrà Indy stringere un'alleanza con la giornalista investigativa Gina Lombardi, brillantemente interpretata dalla nostra Alessandra Mastronardi.

Il gameplay dell'ormai ex esclusiva Xbox attinge alla tradizione degli action adventure, focalizzandosi però sul secondo dei due termini: durante la campagna, la cui durata si aggira sulle venti ore laddove ci si cimenti soltanto con alcuni degli incarichi opzionali disponibili, ci troveremo spesso a esplorare scenari molto ampi e suggestivi, che includono antichi sotterranei avvolti dall'oscurità, pieni di segreti da scoprire ed enigmi da risolvere.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio ci vedrà spesso esplorare misteriosi sotterranei

L'iconica frusta del protagonista può essere utilizzata per raggiungere delle sporgenze o lanciarsi da una piattaforma all'altra, oppure in combattimento, anche in maniera fantasiosa, sebbene gli approcci diretti vengano generalmente scoraggiati da un impianto che predilige le azioni di soppiatto e le eliminazioni silenziose, utilizzando i tanti oggetti contundenti che è possibile trovare all'interno delle ambientazioni, ma che funziona discretamente bene anche qualora si opti per una sana scazzottata.