Il disco PS5 di Indiana Jones e l'antico Cerchio non basta per avviare il gioco: i fan non sono contenti

C'è però una brutta notizia per chi ama collezionare i giochi fisici: Indiana Jones e l'antico Cerchio non include tutto il gioco sul disco di PS5 .

I dettagli sulla versione fisica di Indiana Jones e l'antico Cerchio

L'informazione proviene dal canale Retro Game Future su YouTube, di cui potete vedere il breve video poco sotto.

In pratica, Indiana Jones e l'antico Cerchio in versione PS5 include solo 20 GB circa sul disco. Se non usate internet non potete scaricare il videogioco e non potete quindi utilizzarlo. In totale, l'avventura di Microsoft pesa circa 135 GB, quindi il grosso del prodotto deve essere scaricato.

Il problema ovviamente in questo caso è una questione di preservazione. Se (quando?) in futuro i server di PlayStation non saranno più attivi, non sarà possibile usare tale disco, il che lo rende utile tanto quando un normale acquisto digitale.

A molte persone questo dettaglio non interessa, ovviamente, quindi non sarà un problema. Inoltre, il disco ha un vantaggio rispetto alla copia digitale: può essere acquistato e poi rivenduto, o anche solo prestato.

Un altro dettaglio che non fa piacere ai giocatori è il fatto che nelle immagini ufficiali non viene mostrato il testo che indica che è obbligatorio fare un download per usare il videogioco. Se non si va in un negozio a prendere personalmente la confezione di Indiana Jones e l'antico Cerchio, non si scopre questo dettaglio.

