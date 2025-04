Le caratteristiche ufficiali e uniche di Indiana Jones e l'antico Cerchio su PS5 e PS5 Pro

Le caratteristiche di Indiana Jones e l'antico Cerchio in versione PS5

Per quanto riguarda il DualSense, Indiana Jones e l'antico Cerchio cambierà il colore della luce in base alle azioni del gioco: in combattimento sarà giallo, ad esempio, se i nemici invece cercano Indy la luce pulserà e se la salute diminuisce diventerà rossa. Quando ci si cura, la luce diventa brevemente verde.

Il team dice anche che il videogioco "beneficia di caricamenti fluidi", ha dichiarato Bethesda, oltre che di "un'installazione selettiva che dà priorità alla lingua del sistema (le altre lingue possono essere installate separatamente) e di un'ottimizzazione dell'SSD, che garantisce un'esperienza senza interruzioni con streaming e caricamento più rapidi".

Per quanto riguarda la versione PS5 Pro, garantirà un frame rate più elevato e regolare, oltre che una maggiore pulizia visiva e una risoluzione 4K nativa con ray tracing. Ricordiamo che Indiana Jones e l'antico Cerchio sarà pubblicato su PS5 il 17 aprile. Se il gioco vi piace ma quelli classici sono pure meglio, vi interesserà sapere che Indiana Jones e l'antico Cerchio è stato trasformato in un'avventura classica di Lucasarts.