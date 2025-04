Indiana Jones e L'Antico Cerchio ottiene l'aggiornamento 4.0 con diverse novità interessanti

Il libro "Open Season" consente di infliggere danni maggiori a un nemico dopo un primo colpo di frusta, mentre il libro "Sleight of Hand" risulta particolarmente utile in quanto consente a Indy di tirare verso di sé l'arma di un nemico, dopo averlo disarmato dopo un primo colpo di frusta.

Dal punto di vista dei nuovi contenuti, l'update aggiunge due nuovi libri d'avventura nel mondo del gioco, che una volta trovati possono sbloccare nuove abilità per Indiana Jones, così come per quanto riguarda gli altri libri presenti all'interno dei vari livelli.

Contenuti e nuove caratteristiche

Ci sono poi numerose correzioni a missioni e quest, con tanti aggiustamenti a imperfezioni varie che possono essere consultate più nel dettaglio leggendo le note ufficiali della patch, ma particolarmente interessante sono anche le variazioni applicate agli elementi di "quality of life".

Tra queste c'è la possibilità di eliminare il punto al centro dell'HUD, disabilitare l'effetto grafico ai bordi dello schermo in modalità stealth e poter saltare sempre le scene d'intermezzo, anche se non si sono ancora viste.

Diverse novità riguardano poi la gestione della mappa: è possibile passare dalle varie mappe locali a quella generale del livello anche mantenendola abbassata, ovvero mentre ci si sposta ma con la mappa ancora aperta tra le mani del protagonista.

Sempre in quest'ultima modalità, l'inquadratura è stata modificata in modo da poter mostrare una maggiore porzione della mappa. Con un'aggiunta curiosa, gli sviluppatori di MachineGames hanno deciso che, visto che diversi utenti sostengono di "non farci niente con i vari kit di riparazione", questi possono essere lanciati direttamente contro i nemici.

Sono stati aggiunti nuovi tutorial e un timer che consente di sapere quanto tempo manca perché dei nemici allertati avviino un ricerca. Infine, altre aggiunte molto interessanti sono nuove frasi registrate per Indy durante i combattimenti, per aggiungere "varietà", e un miglioramento generale all'illuminazione globale in ray tracing, con ombre migliorate e una migliore resa degli oggetti, che tuttavia non ha influssi negativi sulle performance.

In questi giorni abbiamo visto le dimensioni di Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5 e la data del preload, oltre a un nuovo video diario con Alessandra Mastronardi.