Il grosso DLC di Katana Zero ha un nuovo trailer: lo sviluppo è ormai vicino al completamento

Il publisher Devolver Digital e lo sviluppatore Askiisoft hanno pubblicato in queste ore un nuovo teaser trailer che mostra il tanto atteso DLC di Katana Zero, il quale è evidentemente "ancora in arrivo" e verrà distribuito gratuitamente al momento del lancio.

"Non si tratta di un'allucinazione di Chronos", scrive il team di sviluppo per accompagnare il video riportato qui sotto, in un comunicato stampa al riguardo. "il contenuto scaricabile gratuito di Katana ZERO sta finalmente per essere completato".

In lavorazione ormai molto tempo, l'espansione di Katana Zero è stata confermata come ancora in sviluppo nel 2021, e poi è tornata a farsi vedere con un video gameplay nel 2022, ma successivamente è un po' scomparsa dai radar.