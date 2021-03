Katana Zero: DLC gratis ancora in sviluppo, ora è molto più grande

Katana Zero ha ancora un grosso DLC gratis in arrivo, il quale risulta ancora in sviluppo presso Askiisoft, con il progetto che nel tempo si è evoluto e ingrandito in maniera considerevole rispetto a quanto previsto inizialmente.

Il team di sviluppo lo considera un po' una sorta di "Katana 1.5", vista la quantità di nuovi contenuti e variazioni che si porterà dietro, ma il DLC è comunque previsto come distribuzione gratuita a chi ha acquistato l'originale su PC e console, nonostante sia sei volte più grande rispetto a quanto era stato inizialmente previsto, addirittura quasi più di metà del gioco originale.

"Il DLC gratuito di Katana Zero sarà sei volte più grande rispetto a quanto era stato previsto. È un po' più grande della metà del gioco originale, questo significa che porta con sé nuovi livelli, meccaniche, nemici, boss ed elementi della storia che si intersecano con quella già nota. Non è tanto un DLC quanto piuttosto un Katana 1.5", ha affermato Askiisoft sul suo blog ufficiale.

Il problema è che non c'è ancora una data di uscita: "Un sacco di contenuti sono pronti, ma si tratta di un grosso progetto per il quale puntiamo a un livello di qualità pari a quello del gioco base", ha affermato Askiisoft, il fatto che poi quasi tutto il lavoro sia portato avanti da una singola persona all'interno del collettivo di sviluppatori indipendenti, che nel frattempo stanno seguendo altri progetti in contemporanea, non fa che allungare i tempi.

Se non altro, ormai il tutto è pianificato e non si espanderà ulteriormente, dunque si tratta solo di concludere i lavori. Per saperne di più su questo ottimo action, vi rimandiamo alla recensione di Katana Zero, gioco che dopo PC e Nintendo Switch è approdato anche su Xbox Game Pass lo scorso ottobre.