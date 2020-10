Xbox Game Pass: a ottobre arrivano Age of Empires III: Definitive Edition, Katana Zero e tanti altri

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo a ottobre sull'Xbox Game Pass, il suo servizio in abbonamento per PC, Xbox One e Xbox Series X e Series S (quando saranno disponibili), tra i quali Age of Empires III: Definitive Edition e Katana Zero. In realtà è utilizzabile su una miriade di altre piattaforme grazie a Xcloud, comprese quelle mobile.

L'elenco completo dei giochi aggiunti comprende: