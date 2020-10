Zelda Ocarina of Time: un giocatore ha battuto King Dodongo usando un'ocarina!

Non è la prima volta che un giocatore si inventa un modo strambo per finire i nostri giochi preferiti. In questo caso un appassionato di The Legend of Zelda Ocarina of Time ha deciso utilizzare una vera e propria ocarina per battere King Dodongo, uno dei boss più iconici del gioco.

Ovviamente per farlo non è bastata solo tanta abilità con lo strumento e un tempismo fuori dal comune, quando anche un bel po' di preparazione. Rudeism, questo il nome col quale l'impavido giocatore si fa conoscere su Twitter, ha dovuto trovare un modo per collegare l'Ocarina ad un computer e poi creare un software in grado di rielaborare le sue note negli input necessari a Link per abbattere questo mostro.

Non si tratta, infatti, solo di schivare gli attacchi della gigantesca lucertola, quanto di raccogliere anche le bombe e lanciarle nella giusta direzione col giusto tempismo. Il tutto solo utilizzando solo il potere della musica.

Nel video che ha postato su Twitter, infatti, si può vedere il gioco, un'inquadrature nel quale si vedere suonare lo strumento e un grafico che mostra i suoni prodotti e l'input generato.

La melodia che ne viene fuori non è proprio una delle più piacevoli da ascoltare, ma la performance ludica, invece, è decisamente notevole. Che dire, quindi: complementi per l'idea, ma soprattutto per essere stato in grado di applicarla!