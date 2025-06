La mod che mescola The Legend of Zelda: Ocarina of Time con Phoenix Wright è già il nostro gioco dell'anno

Hero of Law è una nuovissima mod per la versione Nintendo 64 di The Legend of Zelda: Ocarina of Time che mescola il capolavoro di Nintendo con la serie Phoenix Wright: Ace Attorney . Sì, avete capito bene. Chi non ha sognato di vedere Link trasformato in un avvocato impomatato che risolve casi giudiziari, svolgendo attente e accurate indagini?

Il folle quanto affascinante progetto è opera di Newer Team, un gruppo di modder noto per aver realizzato un seguito non ufficiale di New Super Mario Bros. Wii, ovvero Newer Super Mario Bros. Wii, ed è già disponibile da qualche giorno. La pubblicazione è stata accompagnata da un trailer breve, ma con tutti gli elementi giusti per farci venire l'acquolina in bocca.

Il gameplay è quello che conoscete bene se avete giocato a un titolo della serie Phoenix Wright. Link deve difendere Malon in un'aula di tribunale. Vi ritroverete ad ascoltare una serie di testimonianze, con l'obiettivo di presentare la prova giusta dal registro processuale per trovare le contraddizioni e svelare la verità dietro al caso.

Per scaricare Hero of Law andate sulla sua pagina ufficiale. Considerate che per installarla avete bisogno di un file di back up di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo 64, o il file WAD della Virtual Console per Nintendo Wii.

Funziona su hardware reale (Nintendo 64 con l'Expansion Pak), così come sulla maggior parte degli emulatori più avanzati. Include persino il supporto per la Voice Recognition Unit e altri accessori per la console di Nintendo.